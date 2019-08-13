بعد تدوينة رفيقي.. مندوبية السجون تنفي اتصال إعمرشان بأي شخص من غير عائلته

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون، أن يكون مرتضى إعمرشان، المتابع على خلفية قانون محاربة التطرف والإرهاب، قد اتصل بأشخاص من غير أفراد عائلته المسموح له قانونا الاتصال بهم.

وقالت إدارة السجن المحلي سلا 2، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، إن ما تم الترويج له من كلام منسوب للنزيل المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لا أساس له من الصحة، حيث إن الجهة الوحيدة التي قام بالاتصال بها هي عائلته كما ينص على ذلك القانون.

وأوضح البلاغ أنه بعد علم إعمرشان بالتصريحات المنسوبة إليه عن طريق عائلته، أكد في رسالة إلى إدارة المؤسسة السجنية أن “هذا الأمر لا أساس له من الصحة”، مضيفا أنه “يرفض بشكل قاطع محاولة استغلال اسمه من طرف بعض الجهات التي تسعى إلى الظهور الإعلامي عن طريق استغلال قضيته”.

واستنكرت إدارة السجن المحلي سلا 2، ما يقوم به بعض الأشخاص، حسب قولها، من “ترويج للمغالطات على مواقع التواصل الاجتماعي خدمة لأغراضهم الشخصية”.

وكان عبد الوهاب رفيقي، كتب أمس بالفايسبوك، “أجمل اتصال هاتفي تلقيته يوم العيد من السجن المحلي بسلا من صديقي مرتضى يسلم عليكم كثيرا ويرجو دعاءكم له بالفرج”.