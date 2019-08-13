تهرب من التداريب وشارك في برنامج تلفزي.. مارسيليا الفرنسي يطرد عادل الرامي

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تسريح مدافعه الفرنسي، ذو الأصول المغربية، عادل رامي، وذلك بسبب تعمده عدم المشاركة في التدريبات، من أجل المشاركة في مسابقة للمصارعة في الطين بتلفزيون الواقع.

وحسب تقارير صحفية فرنسية، اليوم، فإن الرامي، كان قد أخبر نادي الجنوب الفرنسي، بأنه يعاني من الإصابة وأنه غير قادر على المشاركة في التداريب مع المجموعة، قبل أن يتفاجأ الجميع بمشاهدته في برنامج ” تلفزيون الواقع”، حيث كان حاضرا في منافسات للمصارعة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن محامو النادي الفرنسي، اجتمعوا مع ممثلي عادل رامي، وأبلغوهم بإنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.