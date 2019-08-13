في ثاني أيام العيد.. حادث سير ينهي حياة شابين بمراكش

لقي شابين مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادثة سير مروعة بجماعة الاوداية بمراكش.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالكين كانا على متن دراجة نارية، حينما اصطدما بدراجة نارية أخرى على متنها شخصين آخرين، ما خلف مقتل أحدهما على الفور.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، نقلوا على إثرها صوب مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش لتلقي العلاج، قبل أن يلفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

هذا وتم نقل جثة الهالكين الى مستودع الاموات لاخضاعهما للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في ملابسات الحادث .