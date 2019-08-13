أيمن عنبر – صحفي متدرب
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، صباح اليوم الثلاثاء، ضمه اللاعب الكرواتي “إيفان بيريسيتش”، قادمًا من صفوف إنتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 4,5 مليون يورو مع بند يسمح للفريق البافاري بشراء عقده، بمبلغ 20 مليون يورو في الصيف المقبل.
وتأتي استعارة بطل ألمانيا للجناح الكرواتي، بعد تعثُّر تعاقده مع النجم الألماني “ليروي سانيه” لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي بسبب تعرّضه لإصابة قوية ستُبعده فترة طويلة عن الملاعب.
وسبق لبيريشيتش، ذو 30 عاما أن خاض غمار الدوري الألماني بين عامي 2011 و2015 عندما دافع عن ألوان فريقي بوروسيا دورتموند الذي توج معه بثنائية الدوري والكأس المحليين عام 2012، وفولفسبورج الذي توج معه بطلًا للكأس المحلية عام 2015.
كما لعب تحت إشراف مواطنه كوفاتش عندما تسلم الأخير مهمة تدريب المنتخب االكرواتي بين عامي 2013 و2015.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع نجم كرواتيا قادما من “الكالتشيو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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