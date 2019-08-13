يهم الجالية المغربية.. طرق سيارة بإسبانيا بالمجان ابتداء من نهاية السنة

أعلن وزير إسباني عن خبر سار للجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي تستعمل سياراتها الخاصة للسفر إلى المغرب عبر التراب الإسباني.

وقال خوسيه لويس إبالوس، وزير التنمية الإسباني في مقابلة مع جريدة “الباييس”، نهاية الأسبوع، إن الحكومة الإسبانية قررت إلغاء الرسوم المطبقة على الطرق السيارة، بنهاية 2021، لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وقال الوزير الإسباني، إن القرار يشمل الذين يستعملون سياراتهم الخاصة، ويعبرون التراب الإسباني.

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ووفق المسؤول الحكومي سيفتتح الطريق السيار AP-1 الرابط بين بورغوس وأرمينون بإقليم الباسك مجانا، ابتداء من 31 دجنبر المقبل.

وستفتتح مجانا أيضا الطرق السيارة بيت تاراغون وأليكانت، وأيضل بين إشبيلية والأندلس.

وعند 31 غشت 2021 ستفتح الطرق السيارة بالمجان، بين لاجونكيرا بالقرب من الحدود الفرنسية، وتاراغونا، وأيضا بين مونتميلو والبابيول، ثم الطريق السيار بين سرقسطة والبحر الأبيض المتوسط، والرابطة بين جنوب فرنسا بأليكانتي.