كنس وغسل للشوارع.. هكذا واجهت جماعة طنجة أزبال العيد التي بلغت 9000 طن-فيديو

فيديو: يونس الميموني

كشف ادريس التمسماني، نائب رئيس مجلس جماعة طنجة، أمس الاثنين، أنه تم تجميع نفايات عيد الأضحى من شوارع وأحياء المدينة، في مَكَبين مؤقتين قبل تحويلها إلى المطرح العمومي.

وأضاف التمسماني المكلف بالتدبير المفوض أن كمية النفايات ارتفعت بنسبة 10 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما دفع الجماعة إلى استخدام المزيد من الشاحنات والآليات، مرجحا أن يصل مجموع النفايات إلى 9000 طن.

من جهته أفاد المسؤولون بشركة “سيطا بوغاز” المكلفة بجمع النفايات بمدينة طنجة، أن العملية تسير بشكل جيد، حيث تم توفير 23 جرافة وأزيد من 45 شاحنة كبيرة الحجم، معتبرين أن نجاح العملية ارتبط بالمجهودات التي يقوم بها عمال النظافة من غسل وكنس للشوارع وتجميع النفايات في وقتها المحدد.