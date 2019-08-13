أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البَرَد في صلاح الدين

وقال الاهالي، إن أمطارا غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البَرَد سقطت، مساء اليوم، في مناطق من مدينـة بيجي وشمال شرق تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وأوضحوا أن الأمطار كانت مصحوبة برياح هـابطة وهـبوب الأتربة والغبار، مشيرين الى أن مختلف تلك المناطق شهدت تقلبات جوية نادرة خاصة عندما تكون في هـذه القوة وسط درجات حرارة عالية نسبيا.



ورجحت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، في وقت سابق اليوم هطول امطار رعدية على مناطق شمالي البلاد.