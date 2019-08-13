التحدي يغطي اجواء المؤتمر الصحفي لنهائي غرب آسيا

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي، إن "يوم غد ستكون مباراتنا الخامسة، وبالتالي فاللاعبين قدموا جهدا كبيرا، لذلك يجب عليّ ان احافظ عليهم جميعهم خلال هذه الفترة، وفي الوقت نفسه نطمح ان نصل الى منصات التتويج من خلال مباراة الغد التي لن تكون سهلة امام المنتخب البحريني".واضاف كاتانيتش، ان "من حق العراق الطبيعي ان يلعب مبارياته في ارضه وبين جماهيره الذين اقدم لهم الشكر والتقدير بعد مساندتهم للمنتخب خلال الفترة الماضية والحاضرة".

وفي معرض إجابته عن تشكيلة المنتخب الوطني، قال "لمن يود ان يعرف تشكيلة المنتخب فليحضر الى تدريبات المنتخب اليوم، وسيتم الإعلان عنها بعد محاضرة يوم غد".

من جانبه، تحدث مدرب منتخب البحرين، هيليو سوزا، حيث اعرب عن سعادته بوجوده في العراق واللعب امام المنتخب العراقي في هكذا محفل، وهذا فخر كبير. وقال "شاهدت عبر شاشة التلفزيون اجواء جميلة جدا من جانب الحضور الجماهيري وتشجيعهم المثالي، وهكذا اجواء تعطي دافعا معنويا للاعبين بأن يقدموا اداءً جيدا، املنا ان نقدم مباراة تليق بنا، ونكمل ما بدأناه في هذه البطولة من نتائج ايجابية، وبطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا هي افضل فرصة نستعد فيها الى التصفيات المزدوجة كاس اسيا والعالم، وسنعضد الايجابيات ونتلافى جميع السلبيات".



واكد سوزا ان "البحرين مليئة بالمواهب، ولدي ٢٣ لاعبا جاهزون جميعهم للدخول في معترك التصفيات، وهدفنا بناء منتخب للمستقبل، لذلك سنعمل على تطويرهم في المستقبل القريب، وان شاء الله نكون ندا قويا لجميع المنتخبات".