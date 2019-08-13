نواب بغداد يجددون المطالبة .. امين العاصمة من ابناءها حصرا

وقال النائب عطوان العطواني في حديث لـ الخليج 365، إن "منصب محافظ بغداد هو منصب مهم ويرتبط بشكل مباشر بتوفير الخدمات والاهتمام بالعاصمة بصفتها الواجهة السياسية للعراق"، مبينا ان "منصب امين بغداد ينبغي ان تتوفر فيه شروط اساسية واولها والتي لا نقاش فيها ان يكون من ابناءها".واضاف العطواني أن "اهل بغداد هم اعرف بمدينتهم وحاجتها"، موضحا "لا نعتقد ان بغداد عاجزة عن انجاب شخصيات كفوءة وقادرة على ادارة ملف الخدمات فيها".

واعتبر العطواني، ان "المجيء بشخص من خارج بغداد يحمل عنوان امين بغداد هو امر يرفضه ابناء العاصمة"، مبينا "نحن كممثلين لابناء بغداد لن نسمح بهكذا خطوة".

وتابع قائلا إن "المنصب خدمي ويخص المحافظة وليس منصبا اتحاديا، وليس من المنطقي ان يكون يشغل شخص منصب محافظ لاي محافظة قادما من محافظة اخرى وهذا الامر ينسحب ايضا على منصب امين العاصمة"، لافتا الى ان "نواب العاصمة وخلال اجتماع لهم خاص مع رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق اكدوا على هذه الجزئية وقد وضعها رئيس الوزراء ضمن النقاط التي سجلها حول رؤيتنا لادارة العاصمة وملفاتها المهمة".



واكد العطواني، ان "من يتصدى لمنصب امين بغداد ينبغي ان يكون للجميع"، مشددا على ان "يتم ابعاد المنصب عن المحاصصة والسياسة وأن يكون من ابناءها اصحاب الخبرة والمهنية والتخصص بالعمل العمراني".

يذكر أن نواب محافظة بغداد اعلنوا في، 19 كانون الثاني، على تشكيل "كتلة بغداد"، وشددوا على ضرورة أن يكون أمين العاصمة من أهاليها "حصراً".