طالب مجلس محافظة الانبار، الثلاثاء، بإزالة كافة المعابر غير النظامية على منظومة سكك الحديد في عموم مدن المحافظة.
واضاف الدليمي ان "وجود هذه المعابر غير النظامية والتي انشئت خلال سيطرة ارهابي داعش على مساحات واسعة من المحافظة اصبحت تهدد حياة المواطنين بعد تسجيل حوادث سير ما يدعونا الى اتخاذ اجراءات سريعة تتمثل بالإلغاء الفوري لهذه المعابر من قبل الجهات المعنية للحد من حوادث السير ".
يذكر ان منطقة الجغيفي الثانية جنوبي مدينة الفلوجة شهدت ،اليوم الثلاثاء، حادث سير اثر اصتدام قطار بعجلة مدنية نوع كيا حمل كانت تروم العبور من احدى المعابر الغير نظامية في تلك المنطقة ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة فضلا عن اضرار مادي لحقت بالقطار والعجلة ".
كانت هذه تفاصيل خبر الانبار: حوادث مروعة بسبب المعابر غير نظامية على سكك القطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.