الانبار: حوادث مروعة بسبب المعابر غير نظامية على سكك القطار

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في حديث لـ الخليج 365، ان "الجهات المعنية المسؤولة على منظومة سكك القطار في الانبار مطالبة بإزالة كافة المعابر غير النظامية على سكك القطار بعد تسجيل حوادث سير مروعة ادت الى تسجيل اصابات في صفوف المواطنين ".واضاف الدليمي ان "وجود هذه المعابر غير النظامية والتي انشئت خلال سيطرة ارهابي داعش على مساحات واسعة من المحافظة اصبحت تهدد حياة المواطنين بعد تسجيل حوادث سير ما يدعونا الى اتخاذ اجراءات سريعة تتمثل بالإلغاء الفوري لهذه المعابر من قبل الجهات المعنية للحد من حوادث السير ".

يذكر ان منطقة الجغيفي الثانية جنوبي مدينة الفلوجة شهدت ،اليوم الثلاثاء، حادث سير اثر اصتدام قطار بعجلة مدنية نوع كيا حمل كانت تروم العبور من احدى المعابر الغير نظامية في تلك المنطقة ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة فضلا عن اضرار مادي لحقت بالقطار والعجلة ".

