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مصر تطلق مبادرة 'دراجة لكل مواطن'

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2019-08-13 | 15:50

مصر تطلق مبادرة

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الثلاثاء، مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، وفقا لما نقلت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.
وحسب الإعلان، تهدف المبادرة، إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين في مصر وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات في محافظات مصر على عدة مراحل، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة .

وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب "أقل من سعر السوق" بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذلك توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط.

وقالت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن المبادرة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة ، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن أصبحت تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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