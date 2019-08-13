مصر تطلق مبادرة 'دراجة لكل مواطن'

2019-08-13 | 15:50
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الثلاثاء، مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، وفقا لما نقلت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات في محافظات مصر على عدة مراحل، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة .
وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب "أقل من سعر السوق" بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذلك توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط.
وقالت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن المبادرة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن الرياضة أصبحت تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
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