اخماد حريق اندلع داخل مقر أمني جنوبي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بأن حريقا اندلع داخل مقر أمني جنوبي العاصمة بغداد، لافتا الى ان قوة من الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع داخل مقر اللواء السابع شرطة اتحادية ضمن منطقة السيدية جنوبي بغداد". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الدفاع المدني وصلت لمكان الحادث وسيطرت على الحريق"، لافتا الى "عدم حدوث اصابات او وفيات". وتابع المصدر، أن "الحادث عبارة عن سقوط كيبل كهرباء واحرق نفايات وعجلتين مدنيتين داخل المقر". وتابع المصدر، أن "الحادث عبارة عن سقوط كيبل كهرباء واحرق نفايات وعجلتين مدنيتين داخل المقر".

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