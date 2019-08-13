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طائرات روسية تبعد مقاتلة للناتو حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع

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افادت وسائل اعلام، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات "سو-27" الروسية قامت بإبعاد مقاتلة لحلف الناتو حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فوق المياه الدولية في بحر البلطيق.
وأورد مراسل لوكالة "تاس" الروسية كان على متن طائرة الوزير، أن الطائرة كانت تنفذ رحلة من كالينينغراد إلى موسكو، بمرافقة مقاتلتي "سو-27" من تشكيل الطيران البحري التابع لأسطول بحر البلطيق.

وتابع أن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة شويغو أثناء تحليقها فوق المياه الدولية ببحر البلطيق، لكن الطيارين الروس منعوها من ذلك، عبر إرغامها على الابتعاد عن طائرة وزير الدفاع الروسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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