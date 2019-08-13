طائرات روسية تبعد مقاتلة للناتو حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع

افادت وسائل اعلام، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات "سو-27" الروسية قامت بإبعاد مقاتلة لحلف الناتو حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فوق المياه الدولية في بحر البلطيق.
وتابع أن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة شويغو أثناء تحليقها فوق المياه الدولية ببحر البلطيق، لكن الطيارين الروس منعوها من ذلك، عبر إرغامها على الابتعاد عن طائرة وزير الدفاع الروسي.
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