الأمن اليمني يحبط تفجيرات إرهابية في عدن ولحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات الأمن اليمني من إحباط تفجيرات إرهابية حاولت استهداف حاجز تفتيش وأماكن عامة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج جنوبي البلاد.

وذكر مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" أن عبوة ناسفة انفجرت قرب حاجز تفتيش"ريجل" في مديرية الحوطة شمال لحج.

ولم يسفر عن الانفجار الإرهابي أي خسائر بشرية، إلا أن قوات الأمن فككت عبوة ناسفة أخرى، وضبطت عدداً من المشتبهين بحوزتهم أسلحة متوسطة في أعقاب حملة تعقب أمنية في محيط موقع التفجير.

وفي العاصمة المؤقتة عدن، فككت الفرق الهندسية عدداً من العبوات الناسفة كانت تستهدف الخط العام قرب محطة السلام بمديرية دار سعد.

وتنفذ الأجهزة الأمنية في محافظتي عدن ولحج حملة أمنية واسعة في أعقاب تصعيد التنظيمات الإرهابية هجماتها الإرهابية في المدن الجنوبية، وسط جهود كبيرة تقودها الفرق الهندسية لنزع وإتلاف الألغام والمتفجرات والعبوات التي خلفها الانقلاب الحوثي في المحافظات المحررة.