تحقيق أهداف التنمية المستدامة نصب أعين شباب الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دولة الإمارات خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في فبراير/شباط ٢٠١٩ تأسيس "مجلس الشباب الاستشاري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والذي يضم 12 عضواً أعمارهم بين 19 و30 عاماً.

ويعد مجلس الشباب الاستشاري منصة لتعزيز دور الشباب برسم السياسات والاستراتيجيات وصنع القرارات، التي تمكّن جيل اليوم وقادة المستقبل من صنع مستقبل زاهر ومستدام لأجيال اليوم والمستقبل.

وجاء تشكيل المجلس في إطار توجهات دولة الإمارات لتمكين الشباب وتفعيل دورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تركز مهمة أعضاء المجلس على وضع "استراتيجية شباب الإمارات 2030" التي تهدف إلى تمكين شباب دولة الإمارات من تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة.

وأصبحت الإمارات حاضنة لنموذج عالمي مبتكر في عملية تمكين الشباب وتفعيل دورهم ومشاركتهم في العملية التنموية الوطنية، انطلاقاً من توجهات قيادتها التي تؤكد دعم هذه الفئة من المجتمع وتأهيلها لمواجهة كل التحديات المستقبلية، وتزويدها بالأدوات والوسائل التي تدعم جهودهم لبناء وطن مبني على اقتصاد معرفي ومستدام.