القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقول محمد الغامدي، مسؤول ميداني بالأكاديمية السعودية للتطوع الصحي، إن الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي لها برنامج لتهيئة كوادر صحية لخدمة الحجاج. ويضيف الغامدي أن عدد الكوادر الصحية المشاركة هذا العام 200 طبيب وطبيبة من مختلف التخصصات. ويردف الغامدي أن عدد مَن تم إسعافهم في السنوات الماضية 250 ألف حالة خلال موسمي رمضان والحج. الأكاديمية تعنى بنشر التثقيف الصحي وقدمت خدماتها العام الماضي لـ4 آلاف حالة، كما توجد كتيبات بـ6 لغات مختلفة تساعد على التواصل بين الطبيب والحاج، بحسب الغامدي.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالأكاديمية السعودية للتطوع الصحي: نقدم الكوادر الطبية لخدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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