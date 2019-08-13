مقاتلة للناتو تقترب من طائرة وزير الدفاع الروسي فوق بحر البلطيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، الثلاثاء، أن طائرة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، فوق بحر البلطيق.
وأشار البيان إلى أن طائرات حربية روسية من طراز "سو-27" تدخلت لإبعاد طائرة الناتو عن طائرة وزير الدفاع دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأورد مراسل لوكالة "تاس" الروسية كان على متن طائرة الوزير، أن الطائرة كانت تنفذ رحلة من كالينينجراد إلى موسكو، بمرافقة مقاتلتي "سو-27" من تشكيل الطيران البحري التابع لأسطول بحر البلطيق.
وتابع أن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة شويجو أثناء تحليقها فوق المياه الدولية ببحر البلطيق، لكن الطيارين الروس منعوها من ذلك، عبر إرغامها على الابتعاد عن طائرة وزير الدفاع الروسي.
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