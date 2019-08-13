الان تتابع مقتل 16 من قوات نظام الأسد والميليشيات الموالية له والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
لقي ما لايقل عن 16 فردًا من قوات نظام الأسد والميليشيات الموالية له حتفهم، أمس، بعد إصابة تجمع لهم بصاروخ موجه في محيط قرية ترعي بريف إدلب الجنوبي.
كما قتل مسلحان يستقلان دراجة نارية عنصر من قوات النظام في بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي بعد إصابته بأعيرة نارية، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب المصدر الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، قتل مواطن في محافظ إدلب جراء قصف طائرات النظام الحربية على بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.
وأعدم فصيل موالي لتركيا رجلين رميًا بالرصاص في بلدة جرابلس شمال شرق حلب حي بتهمة اغتيال قيادي من الجيش.
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