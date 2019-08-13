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واشنطن تؤجل فرض تعرفات جديدة على واردات الصين من الإلكترونيات

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب(واشنطن)

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) أنها قررت تأجيل فرض تعرفة جديدة بنسبة 10% على وارداتها من الإلكترونيات الصينية حتى 15 أغسطس، ولكنها ستمضي قدما في فرض تعرفات جديدة ابتداء من الأول من سبتمبر على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

ويطال التأجيل الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة (لابتوب)، وشاشات الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو وبعض الألعاب والأحذية والملابس، بحسب ما قال ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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