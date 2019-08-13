شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤجل فرض تعرفات جديدة على واردات الصين من الإلكترونيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب(واشنطن)

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) أنها قررت تأجيل فرض تعرفة جديدة بنسبة 10% على وارداتها من الإلكترونيات الصينية حتى 15 أغسطس، ولكنها ستمضي قدما في فرض تعرفات جديدة ابتداء من الأول من سبتمبر على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

ويطال التأجيل الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة (لابتوب)، وشاشات الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو وبعض الألعاب والأحذية والملابس، بحسب ما قال ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان.