توزيع 3 ملايين دراجة على الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد

قال د. محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات حول المشروع القومي للدراجات دراجة لكل طالب، إن هذا المشروع يسمح بتوفير دراجات في الجامعات المصرية تكفي احتياجات قطاع كبير من الطلاب يصل إلى 3 ملايين طالب، والعاملين، وحوالي 100 ألف أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، بحيث تكون الدراجة وسيلة الانتقال داخل وخارج الجامعة.

وأشار نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من التلوث، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين بالجامعة، فضلًا عن استخدامها فى تنظيم سباقات رياضية بين الجامعات المصرية، والحفاظ على وقت الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس أثناء تنقلهم إلى لأماكن المختلفة داخل الجامعة.

كما أن المشروع يمثل أهمية كبيرة على المستوى الصحي، والرياضي، ويرفع كفاءة الطالب بشكل عام.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت في تقرير لها عن خطتها لتنفيذ مقترح المشروع القومي للدراجات، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على المشروع، وبدء تشكيل لجنة متخصصة لكل جامعة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وعرضه على الجمعية العمومية الشهر المقبل، للبدء في تنفيذه.