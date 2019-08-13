"تطاول جديد على مصر"....النائبة الكويتية"صفاء الهاشم" تصف إصدار تصاريح عمل جديدة للمصريين بالجريمة في حق بلادها

عاودت النائبة الكويتية المثيرة للجدل، صفاء الهاشم، الهجوم مجددًا على مصر والمصريين من جديد، مستغلة تقريرًا نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية، حول دخول 8 آلاف مصري للكويت شهريًّا،وذلك وفقًا لموقع فيتو.

ووصفت النائبة الأمر بالكارثة، والجريمة، قائلة: إن التقرير الذي يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام الماضي، غالبيتهم بدون مؤهل جامعي، يعتبر جريمة في حق الكويت وكارثة بكل المقاييس، ومفاجأة من العيار الثقيل.

وأضافت الهاشم أن التقرير ينسف بيانات لجنة تنمية الموارد البشرية الكويتية عن الإحلال، وتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة، وإيجاد حل للتركيبة السكانية، متهمة الحكومة الكويتية بعدم الجدية في سياسة الإحلال، ودعت إلى رد حكومي عاجل.

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وهددت بتصعيد الأمر في البرلمان.. قائلة: "إنني لا يمكن أن أجامل في ملفي الإحلال والبطالة، وسأذهب إلى أبعد مدى".

وكانت صفاء الهاشم قد أثارت ردود أفعال غاضبة لدى قطاعات واسعة من المصريين بعد نشر مقطع فيديو مصور لها في نوفمبر من العام الماضي تحدثت فيه عن نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية بشكل غير لائق حول واقعة الإعتداء على مواطنة مصرية في الكويت من قبل فتيات كويتيات، ولاقت تصريحات "الهاشم" هجوما كبيرا من المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبروه إهانة للوزيرة المصرية والمصريين.

كما في يونيو الماضي، شنت الهاشم هجومًا حادًا على الوافدين المصريين، مطالبة السلطات بترحيلهم، زاعمة أنهم يتسببون في "تكدس" سكاني، واصفة إياهم بأنهم "عالة" على الشعب الكويتي!!.