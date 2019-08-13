ارتفاع أسعار النفط بعد الاعلان الأميركي عن تأجيل فرض رسوم جمركية على الصين

ارتفعت أسعار النفط بعد اعلان السلطات الاميركية عن تأجيل فرض ​رسوم جمركية​ على ​بضائع​ صينية، والتي اعتبرها المتعاملون كنوع من التهدئة في الحرب التجارية المحتدمة بين ​واشنطن​ وبكين.

وأظهر موقع "​بلومبرغ​" أنه جرى تداول عقود "برنت"، بحلول الساعة 17:35 بتوقيت ​بيروت​ عند 60.80 ​دولار​ للبرميل بارتفاع نسبته 4 بالمئة عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول عقود ​الخام الأميركي​ "غرب ​تكساس​ الوسيط" عند 56.85 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 3.5 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.

وجاء الارتفاع بعد أن أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن إدارة الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، قررت إرجاء فرض رسوم جمركية على مجموعة منتجات صينية، حتى منتصف كانون الأول المقبل.

وأشار المكتب الى أن الإدارة ستؤجل تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية منها أجهزة الكمبيوتر المحمولة و​الهواتف الذكية​ حتى 15 كانون الأول المقبل، والتي كان من المقرر أن تطبق الشهر المقبل.