الدفاع التركية: القضاء على "إرهابيَين" بغارات ضد "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان، أنّ "​الجيش التركي​ شنّ غارات على مواقع منظمة "بي كا كا" في منطقة متينا شمالي ​العراق​"، موضحةً أنّ "الغارات أدّت إلى القضاء على اثنين من عناصر المنظمة".

وكانت قد أفادت ​وزارة الدفاع التركية، يوم السبت 13 تموز،​ بأنّ "كنتيجة لتطورات عمليّة "المخلب-1" المستمرّة بنجاح في هاكورك شمالي ​العراق​، أطلقت ​القوات التركية​ عملية "المخلب-2" في مناطق مختلفة يتمركز فيها "إرهابيّون" أيضًا".

يُذكر أنّ في 27 أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عمليّة المخلب" بمنطقة هاكورك، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر ​الإرهاب​ الّذي يهدّد البلاد.