الكرملين: بوتين يتبنى موقفا إيجابيا من المحادثات الرئيس الأوكراني

أعلن المتحدث بإسم ​الكرملين​ الروسي ديميتري بيسكوف أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، يتبنى موقفا إيجابيا من الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​"، مشيرة إلى أن "الأمر الرئيسي بالنسبة له ليس المحادثات بل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وأوضح بيسكوف أن "محادثات الرئيسين لا يمكن تقييمها إلا تقييما إيجابيا، وبالنسبة لبوتين فهو دائما مؤيد للحوار لحل المشاكل الملحة وخاصة في الحالات المهملة مثل العلاقات الروسية الأوكرانية".

ولفت الى أن "بوتين محاور براغماتي للغاية والأمر الرئيسي بالنسبة له ليس الحوار بحد ذاته بل تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في وقت سابق وخلال كل محادثة مع الرئيس الأوكراني".

وكان بوتين، قد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني يوم الأربعاء الماضي، حيث جرى بحث الوضع في اقليم "دونباس" بجنوب شرق أوكرانيا.