مقاتلات روسية تبعد مقاتلة لحلف الأطلسي فوق بحر البلطيق

أبعدت طائرات مقاتلة روسية طائرة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي، حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بينما كانت تحلق فوق مياه محايدة في بحر البلطيق.
وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن "الطائرة كانت في طريقها من كاليننغراد إلى موسكو".
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