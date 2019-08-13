مقاتلات روسية تبعد مقاتلة لحلف الأطلسي فوق بحر البلطيق

أبعدت طائرات ​مقاتلة روسية​ ​طائرة​ حربية تابعة ل​حلف شمال الأطلسي​، حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ بينما كانت تحلق فوق مياه محايدة في بحر البلطيق.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن "الطائرة كانت في طريقها من كاليننغراد إلى ​موسكو​".