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مقاتلات روسية تبعد مقاتلة لحلف الأطلسي فوق بحر البلطيق

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أبعدت طائرات ​مقاتلة روسية​ ​طائرة​ حربية تابعة ل​حلف شمال الأطلسي​، حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ بينما كانت تحلق فوق مياه محايدة في بحر البلطيق.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن "الطائرة كانت في طريقها من كاليننغراد إلى ​موسكو​".

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