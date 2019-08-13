سلطات روسيا توصي سكان نيونوكسا بالمغادرة بعد انفجار صاروخ وارتفاع مستوى الإشعاع

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء نقلا عن مسؤولين روس بأن "السلطات الروسية أوصت سكان قرية نيونوكسا بمغادرتها لحين الانتهاء من أعمال في مكان قريب بعد الحادث الذي وقع خلال اختبارات لمحرك صاروخي وتسبب في ارتفاع مستوى الإشعاع الأسبوع الماضي".

وأفادت وكالة ​الطقس​ الروسية أن "مستويات الإشعاع ارتفعت في مدينة سيفيرودفينسك الروسية بما يصل إلى 16 مرة يوم الخميس الماضي بعد أن أعلن مسؤولون أن انفجارا وقع خلال اختبار لمحرك صاروخي على منصة في البحر".

وأعلنت السلطات في سيفيرودفينسك "أننا تلقينا إخطارا بشأن الأنشطة المزمعة للسلطات العسكرية. وفي هذا الصدد طُلب من سكان نيونوكسا مغادرة القرية اعتبارا من 14 آب".