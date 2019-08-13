جيروزاليم بوست: إسرائيل تبني جدارا إضافيا حول غزة لمنع تسلل الفلسطينيين

أفادت صحيفة "​جيروزاليم بوست​" الاسرائيلية بأن "​وزارة الدفاع الإسرائيلية​ ستبدأ بناء جدار إضافي على طول الجزء الشمالي من ​السياج الحدودي​ ​لقطاع غزة​"، موضحةً أن "وزارة الدفاع الإسرائيلية تخطط لبناء جدار دفاعي، فوق الأرض وتحتها، بارتفاع 6 أمتار وبطول 9 كيلومترات يمتد على طول الطريق بين مستوطنة ياد مردخاي و​سديروت​، بتكلفة تبلغ عشرات ملايين الشواكل".

ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الجدار الجديد بحلول الصيف المقبل "لإزالة تهديد أنفاق الهجوم عبر الحدود ومنع الغزاويين من التسلل إلى جنوب إسرائيل".