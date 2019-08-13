أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية بأن "وزارة الدفاع الإسرائيلية ستبدأ بناء جدار إضافي على طول الجزء الشمالي من السياج الحدودي لقطاع غزة"، موضحةً أن "وزارة الدفاع الإسرائيلية تخطط لبناء جدار دفاعي، فوق الأرض وتحتها، بارتفاع 6 أمتار وبطول 9 كيلومترات يمتد على طول الطريق بين مستوطنة ياد مردخاي وسديروت، بتكلفة تبلغ عشرات ملايين الشواكل".
ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الجدار الجديد بحلول الصيف المقبل "لإزالة تهديد أنفاق الهجوم عبر الحدود ومنع الغزاويين من التسلل إلى جنوب إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر جيروزاليم بوست: إسرائيل تبني جدارا إضافيا حول غزة لمنع تسلل الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.