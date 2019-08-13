مفتي السعودية: الإخوان المسلمون جماعة إرهابية ضالة وحاقدة على السعودية

اتهم مفتي ​السعودية​، الشيخ ​عبد العزيز آل الشيخ​، "جهات تحاول القدح بجهود السعودية في خدمة الحجاج، بأنها شبكات سيئة وخدام للأعداء وتنفذ مخططاتهم، ومنها ​جماعة الإخوان المسلمين​"، مشيراً إلى أن "السعودية حذّرت الأمة من المذاهب الرديئة والآراء السيئة، وتقوم بذلك وسائل إعلامها وكذلك العلماء في جوامعهم ومدارسهم"، مؤكدا أن "​الدولة​ قامت بجهد كبير من النواحي الإعلامية والأمنية والاقتصادية، وقامت بواجب كبير لم يسبقها لمثله أحد".

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