الدفاع التركية: أميركا بدأت بإنشاء مركز العمليات الخاص بإدارة المنطقة الآمنة بسوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "بدء إنشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك الخاص بإدارة المنطقة الآمنة بشمال ​سوريا​"، موضحةً أن "الوفد الأميركي بدأ بناء المركز في ولاية أورفا بشمال شرقي ​تركيا​"، مشيرة إلى أن "أعمال إنشاء مركز العمليات المشترك تستمر من أجل بدء الأعمال من دون أي تأخير".

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