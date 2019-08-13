مسؤول أميركي: واشنطن أرجأت فرض رسوم جمركية على بكين حتى كانون الاول

أعلن الممثل التجاري الأميركي لوكالة "​رويترز​" للانباء بأن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قررت إرجاء فرض ​رسوم جمركية​ على مجموعة منتجات صينية حتى منتصف كانون الاول المقبل"، مشيراً إلى أن "الإدارة ستؤجل تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على ​بضائع​ صينية منها أجهزة الكمبيوتر المحمولة و​الهواتف الذكية​ حتى 15 كانون الاول المقبل، والتي كان من المقرر أن تطبق الشهر المقبل".

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