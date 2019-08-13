ظريف: لبنان شعباً ومقاومة أثبت للعالم إمكانية هزيمة اسرائيل

هنأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، لبنان، قيادة وشعباً وحزب الله بذكرى الانتصار في حرب الـ33 يوماً، مؤكداً ان "لبنان شعباً ومقاومة أثبت للعالم إمكانية هزيمة الكيان الصهيوني ولا يمكن لهذا الكيان مهما أراد أن يقوم بشن الحروب وإشعال النار وإراقة الدماء ضد شعوب هذه المنطقة".
وفي تصريح له، أكد ظريف أن "هذا الانتصار كان انتصاراً لكل المنطقة والحقوق الدولية وللعلاقات الدولية السليمة، وشعوب المنطقة والعالم مدينون لمقاومة الشعب اللبناني والمقاومة الاسلامية و"حزب الله" الذين وقفوا أمام غطرسة الكيان الصهيوني وكذلك وقفوا وواجهوا إرهاب "داعش" التكفيري وقاوموا ضد هذا الخطر الارهابي والتكفيري الذي كان بلاءاً على العالم".
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