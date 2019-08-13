تاس: طائرة حربية للناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي فوق بحر البلطيق

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن "طائرة حربية لـ"​الناتو​" اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ فوق بحر البلطيق"، مشيرةً إلى أن "مقاتلة سو 27 أبعدت طائرة أف 18 للناتو عن طائرة شويغو".

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