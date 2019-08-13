النشرة: سماع دوي انفجارات في عمق مزارع شبعا نتيجة تدريبات اسرائيلية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "يسمع من حين لاخر دوي انفجارات في عمق ​مزارع شبعا​ ومرتفعات ​الجولان​ يتردد صداها في قرى وبلدات ​العرقوب​ المطلة على المزارع نتيجة تدريبات عسكرية للجيش الاسرائيلي في المنطفة".

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