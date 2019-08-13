أنور الخليل: لضرورة تثبيت عناصر الإستقرار الداخلي في لبنان

شدد امين عام كتلة "التنمية و التحرير" النائب ​أنور الخليل​ على "أهمية تثبيت عناصر الإستقرار الداخلي في ​لبنان​ لأن التحديات الإقتصادية والخارجية لامست مرحلة الخطر الشديد"، مشيراً إلى أن "الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادات وفي مقدمها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بمواكبة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أثمرت لقاء وطنيا، نأمل أن يبتعد عنه الشياطين".

وخلال استقباله وفودا مهنئة بمناسبة ​عيد الاضحى​، دعا الخليل الجميع إلى "التضحية في أجواء ​عيد الأضحى​ المبارك فالوطن يحتاج كل تضحية ولا يمكن للدولة القوية أن تقوم إلا إذا قدمت القوى السياسية مصالح الوطن والناس على مصالحهم الفئوية".