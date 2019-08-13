شدد امين عام كتلة "التنمية و التحرير" النائب أنور الخليل على "أهمية تثبيت عناصر الإستقرار الداخلي في لبنان لأن التحديات الإقتصادية والخارجية لامست مرحلة الخطر الشديد"، مشيراً إلى أن "الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادات وفي مقدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط بمواكبة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري أثمرت لقاء وطنيا، نأمل أن يبتعد عنه الشياطين".
وخلال استقباله وفودا مهنئة بمناسبة عيد الاضحى، دعا الخليل الجميع إلى "التضحية في أجواء عيد الأضحى المبارك فالوطن يحتاج كل تضحية ولا يمكن للدولة القوية أن تقوم إلا إذا قدمت القوى السياسية مصالح الوطن والناس على مصالحهم الفئوية".
كانت هذه تفاصيل خبر أنور الخليل: لضرورة تثبيت عناصر الإستقرار الداخلي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.