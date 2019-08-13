القوات في زحلة تنفي ما أورده أحد المواقع الالكترونية عن النائب سليم عون

نفت منسقية زحلة في ​القوات اللبنانية​ ما أورده أحد ​المواقع الالكترونية​ بتاريخ أمس، تحت عنوان "تريز بحضور عون في زحلة"، وتؤكد ان أغنية "قوم بوس تريز" لم تعرض في حضور النائب ​سليم عون​، خصوصا انه ليس من شيم أهل زحلة والقوات اللبنانية إلا تكريم ضيوفهم وليس العكس، وبالتالي الخبر عار من الصحة تماما.

وتمنت المنسقية على وسائل الإعلام التأكد من المعلومات من مصادرها الصحيحة قبل نشرها حرصا على صدقيتها.