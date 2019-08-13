عقيص: سليم عون حل ضيفا عزيزا على سهرة القوات في زحلة فأوقفوا المهزلة

علق عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ على ما تداولته بعض المواقع، مؤكدا أن "‏سليم عون حل ضيفا عزيزا على سهرة ​القوات اللبنانية​ في زحلة ليل الاحد الفائت"، مضيفا "مرحب بك وبكل زحلي بيننا على الدوام، حيث نكون في زحلة نكون في دارنا وبين اهلنا، أيا يكن انتماؤنا السياسي فأوقفوا جميعا هذه المهزلة، زحلة مدينة للفكر كانت وستبقى مهما باعدت بين أهلها ال​سياسة​".

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