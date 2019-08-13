النادي الثقافي في اليمونة ومجلس بعلبك الثقافي نظما امسية شعرية تكريما للجيش

نظم النادي الثقافي في ​اليمونة​ ومجلس ​بعلبك​ الثقافي والمركز الثقافي في حزب "التواصل اللبناني" تكريماً للجيش في عيده، امسية شعرية في قاعة النادي الثقافي في اليمونة حضرها ممثل قائد ​الجيش اللبناني​ ​العماد جوزيف عون​ النائب الأول لمدير المخابرات العميد الركن علي شريف ومدير المخابرات العميد الركن طوني منصور، مفتي ​بعلبك الهرمل​ الشيخ ​خليل شقير​، رؤوساء بلديات اليمونة ، ​عيناتا​ والسعيدة وفاعليات ثقافية واجتماعية وأمنية بداية النشيد الوطني اللبناني.

استهل الحفل بدقيقة صمت عن أرواح ​شهداء الجيش اللبناني​، ثم ألقى رئيس النادي الثقافي في اليمونة حاتم شريف كلمة ترحيبية بالحضور ثم قدم الشعراء والمتحدثين في الامسية الشعرية التي شارك فيها كل من : رئيس حزب التواصل ​حسين مشيك​ وأمين السر علي يوسف امهز ومسؤولة الثقافة في الحزب الدكتورة جاهدة مشيك ، الشاعر وليد شهلا رئيس ملتقى بيت القصيد الثقافي، الشاعر شربل زغيب ، الشاعر حاتم الفارس، الشاعر حسين شريف والشاعر تامر شريف تناولت الكلمات والقصائد الشعرية تضحيات الجيش اللبناني في سبيل الحفاظ على الوطن وحمايته من العدو الإسرائيلي والتكفيري كما ألقى مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خليل شقير بعضا من قصائده التي تحيي الجيش اللبناني وبعضها الاخر تحكي الواقع العربي و​القضية الفلسطينية​.

ثم تم تقديم دروع تقدرية لكل من قائد الجيش، رئيس مجلس بعلبك الثقافي الدكتور غسان العميري، إدارة النادي الثقافي في اليمونة والشعراء المشاركين.