شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة البرلمان تشيد بعودة "أوبرا عايدة" بالأقصر وتتوقع موسما سياحيا ناجحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تأييده التام لعودة "أوبرا عايدة" إلي معبد حتشبسوت فى شهر أكتوبر المقبل بمحافظة الأقصر، وذلك بعد غياب 22 عاما، حيث تم نقلها إلى محافظة القاهرة بعد أحداث حتشبسوت عام 1997 .

وقال صدقى، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن عودة " أوبرا عايدة " له أهميتين الأولى منها انه يعطى دفعة هامة للاقتصاد والسياحة بمصر بأكملها، والثانية تتمثل في كونها فرصة قوية جداً لجذب نوعية مختلفة من السياحة الفنية بالسعى لتنظيم المزيد من العروض الفنية التراثية والعالمية بمعابد الأقصر خلال الموسم السياحى الشتوى.

وأضاف صدقي، أن اكبر دليل على أهمية عودة " أوبرا عايدة " أن تذاكر العروض انتهت تماماً وحجزت بالكامل، مما يؤكد على الرغبة القوية للسائحين للعودة لمصر من جديد في تلك العروض العالمية التي تجذب كبار وصفوة السائحين من مختلف دول العالم.

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وتوقع صدقي، أن يكون موسم السياحة الشتوى هذا العام من انجح المواسم وسيؤكد للعالم كله أن مصر بدأت فعلا استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية لاسيما وأن أوبرا عايدة لها تاريخ كبير وحافل في الأقصر وجمعت نجوم العالم والفن المصري منذ عشرات السنين، متابعا : ها هي تعود من جديد لخدمة السياحة بإختيار موقع مميز ومتفرد عالميا من خلال عرضها داخل معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري.

ولفت صدقي إلي أن محافظة الأقصر تعتبر واحدة من أهم المحافظات والمناطق الأثرية ليس داخل مصر ولكن على مستوى العالم مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إعطاء أولوية قصوى لحل المشكلات وإزالة المعوقات التى تعترض قطاع السياحة داخل محافظة الأقصر