شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السرقة يتصاعد فى إعلام الإخوان خلال العيد.. الشرق تسطو على "المتزوجون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصاعد مؤشر السرقة لدى إعلام الإخوان وفضائياتها المحرضة من الخارج، حيث واصلت قناة الشرق المملوكة للهارب أيمن نور، السطو على أعمال فينة مصرية بالمخالفة للقوانين الدولية، وسطت على مسرحية "المتزوجون" وأذاعتها عبر شاشتها.

"المتزوجون" مسرحية مصرية من تأليف فيصل ندا وبطولة النجم سمير غانم وجورج سيدهم والفنانة شيرين وآخرون، وتناقش مشكلة "المتزوجون" بشكل كوميدى والمشاكل الاقتصادية التى تواجههم والفوارق بين الطبقات.

سطو قناة الشرق الإخوانية على مسرحية "المتزوجون" استكمالا لمسلسل السرقة التى تنتهجها قنوات الإرهابية المبثوثة من الخارج، إذ سطت مؤخرا على أعمال فينة كثيرة وأذاعت مسرحية "وجهة نظر"، التى قام ببطولتها النجم محمد صبحى وفرقته، بالإضافة إلى السطو على مسرحيتى الكوميديتان "سك على بناتك" و"العيال كبرت"، وهما المسرحيتان المملوكتان للجهات المصرية.

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