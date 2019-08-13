بعد تكرار الحرائق| الإسماعيلية تبحث إخلاء شارع تجاري.. وبرلماني: ينذر بكارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

أثار الحريق الذي نشب في شارع تجاري بمحافظة الإسماعيلية، في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، موجة من ردود الفعل الشعبية والتنفيذية، وحتى على مستوى نواب البرلمان عن المحافظة.

ومن جانبه شَكّلَ ديوان محافظة الإسماعيلية لجنة لمتابعة آثار حريق نشب في أحد أقدم الشوارع التجارية بالمدينة، وبدء إجراءات إخلاء الشارع من بضاعة البائعين الموجودة بالشارع.

وقال بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، إن سيارات الدفاع المدني سيطرت على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل، وأسفر عن احتراق 7 محال تجارية و5 فروشات عشوائية لبيع الملابس الجاهزة.

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يشار إلى أن حريقًا مماثلًا نشب في الشارع ذاته خلال شهر ديسمبر من العام 2016، بدأ بعدها مجلس مدينة الإسماعيلية في فتح الشوارع التجارية بحي المحطة الجديدة، أمام المارة وأخلت شارع سعد زغلول ونقل الباعة لمجمع تجاري جديد، ولكن بقي موقع الحريق بدون إجراء.

أشرف عمارة عضو مجلس النواب، قال إن أهمية "شارع مصر" التجاري تتمثل في كونه أحد أقدم شوارع الإسماعيلية التجارية، ومصمم على الطراز الفرنسي، ومهدت أرضيته بقرميد ملون ولا يُسمح فيه بسير السيارات.

وأشار إلى إنه تقدم من قبل ببيان عاجل لمجلس النواب، لبدء إجراءات لنقل الباعة من الشارع إلى منطقة خدمات تجارية، لكن عملية النقل لم تكتمل".

وأضاف "عمارة" أن تكرار حوادث الحريق في الموقع ذاته، أمر ينذر بكارثة، وعلى الأجهزة التنفيذية تحمل مسئوليتها في حماية الأرواح.