قتل طليقته بماء النار وأصاب 13 من عائلتها.. القبض على متهم هارب في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:

تمكنت مباحث المنوفية من ضبط "س.ص" المتهم بقتل زوجته مستخدمًا مادة حارقة "ماء نار"، وإصابة 13 آخرين من أفراد عائلتها في عزبة تابعة لمركز منوف.

التفاصيل بدأت في الظهور بعدما تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية إخطارًا من شرطة النجدة بوصول بلاغ من أهالي قرية تابعة لمركز منوف، يفيد اقتحام زوج منزل طليقته وألقى مادة كاوية "ماء نار" على أفراد العائلة أثناء تناولهم الطعام.

Advertisements

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على صحة البلاغ.

بالفحص كشفت التحريات الأولية عن مصرع الزوجة "ف.م. - 50 سنة"، بالإضافة إلى إصابة 13 فردًا من عائلتها، بينهم 3 أطفال، بإصابات مختلفة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام، لتلقي العلاج اللازم، والجثة لذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.