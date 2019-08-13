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إسبانيا ترفض لجوء 31 مهاجراً قاصراً عالقين في البحر

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 رفضت السلطات الإسبانية طلبات لجوء 31 مهاجرا قاصرا قدمها بالنيابة عنهم قبطان سفينة إنقاذ تابعة لمؤسسة إغاثية أنقذتهم من المياه.

 

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن القصر - ومعظمهم

من إريتريا - بين 151 مهاجرا موجودين على متن سفينة تتبع منظمة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية، ولا زالت تنتظر إذنا بالرسو بالموانيء الأوروبية منذ إنقاذها المهاجرين قبل 13 يوما.


وقال وزير الأشغال العامة بالحكومة المؤقتة إن القبطان مارك ريج ليس لديه السلطة القانونية لطلب اللجوء بالنيابة عن القصر.
وكان القبطان ريج قد أرسل خطابا إلى السفارة الإسبانية في مالطا القريبة يطالب فيه مدريد بمنح اللجوء إلى المهاجرين القصر.

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