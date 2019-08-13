رفضت السلطات الإسبانية طلبات لجوء 31 مهاجرا قاصرا قدمها بالنيابة عنهم قبطان سفينة إنقاذ تابعة لمؤسسة إغاثية أنقذتهم من المياه.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن القصر - ومعظمهممن إريتريا - بين 151 مهاجرا موجودين على متن سفينة تتبع منظمة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية، ولا زالت تنتظر إذنا بالرسو بالموانيء الأوروبية منذ إنقاذها المهاجرين قبل 13 يوما.
وقال وزير الأشغال العامة بالحكومة المؤقتة إن القبطان مارك ريج ليس لديه السلطة القانونية لطلب اللجوء بالنيابة عن القصر.
وكان القبطان ريج قد أرسل خطابا إلى السفارة الإسبانية في مالطا القريبة يطالب فيه مدريد بمنح اللجوء إلى المهاجرين القصر.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا ترفض لجوء 31 مهاجراً قاصراً عالقين في البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.