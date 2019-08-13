مفتي السعودية : الإخوان خُدام للأعداء و حاقدون و خبثاء

شن الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي السعودية ، هجومًا لاذعًا على جماعة الإخوان مؤكدًا على أنهم يحاولون القدح بجهود الممكلة في خدمة الحجاج، واصفًا إياهم بالشبكات السيئة وخُدام الأعداء ومنفذي خططهم.
وتعليقًا من آل الشيخ في حواره من
و وصف "آل الشيخ" من يقدح المملكة بأنه حاقد خبيث، وتابع :"بعض أبناء المسلمين وقعوا في بعض الشبكات السيئة و كانوا خدامًا للأعداء وينفذون مخططاتهم".
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