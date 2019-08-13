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مفتي السعودية : الإخوان خُدام للأعداء و حاقدون و خبثاء

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شن الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي ، هجومًا لاذعًا على جماعة الإخوان مؤكدًا على أنهم يحاولون القدح بجهود الممكلة في خدمة الحجاج، واصفًا إياهم بالشبكات السيئة وخُدام الأعداء ومنفذي خططهم.
وتعليقًا من آل الشيخ في حواره من

صحيفة عكاظ السعودية ردًا على تساؤل عمن يحاول القدح في جهود المملكة ومنها بعض الجماعات الإرهابية مثل الإخوان، قال :"المملكة حذرت الأمة من المذاهب الرديئة و الآراء السيئة، وتقوم بذلك وسائل إعلامها و كذلك العلماء في جوامعهم و مدارسهم"، وشدد :"الدولة قامت بجهد كبير من النواحي الإعلامية و الأمنية و الاقتصادية، وقامت بواجب كبير لم يسبقها لمقله أحد".
و وصف "آل الشيخ" من يقدح المملكة بأنه حاقد خبيث، وتابع :"بعض أبناء المسلمين وقعوا في بعض الشبكات السيئة و كانوا خدامًا للأعداء وينفذون مخططاتهم".
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