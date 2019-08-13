اخبار العالم

أوكرانيا تطرد دبلوماسيًا روسيًا اتهمته بالتجسس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements


طردت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيا من سلك القنصلية العامة الروسية في مدينة لفوف، اتهمته بالتجسس.

وذكرت هيئة الأمن الأوكرانية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن

وزارة الخارجية الأوكرانية أعلنت دبلوماسيا جاسوسا شخصية غير مرغوب فيها، بسبب قيامه بنشاطات تتنافى مع مركزه كموظف قنصلي".

وبحسب الهيئة، فقد قام الدبلوماسي الروسي بتجنيد متقاعد في الجيش الأوكراني كي يجمع معلومات استخبارية حول شخصيات سياسية واجتماعية، ووحدات القوات المسلحة والأجهزة الاستخباراتية، وحول عمل مدربين عسكريين أجانب في غرب أوكرانيا.
وأضاف البيان أن الدبلوماسي المذكور غادر أراضي أوكرانيا.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تطرد دبلوماسيًا روسيًا اتهمته بالتجسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا