بالصور.. التحالف العربي: سقوط طائرة حوثية مفخخة فوق المدنيين

كشف العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا طائرة مفخخة امتدادًا لعملياتها الإرهابية وسقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كيلو مترا في محافظة عمران اليمينة على المدنيين الأبرياء.

وأوضح العقيد المالكي، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السعودية، بأن استمرار المليشيا

الحوثية الإرهابية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤوليه والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.أكد "المالكي" أن استمرار دعاية الحوثيين الكاذبة بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .