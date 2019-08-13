الصين تتهم محتجي هونج كونج بالإرهاب

وجهت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، تهم الإرهاب للمحتجين من هونج كونج، واصفة أفعالهم بأنها بوادر لأعمال إرهابية، جاء ذلك بعد إلغاء كافة الرحلات في مطار هونج كونج للمرة الثانية بعد سيطرة المحتجين على صالات مطار هونج كونج الدولي.

وذكرت السلطات في بيان أوردته صحيفة "ذا ستاندارد" الصينية

عبر موقعها الإلكتروني أن جميع خدمات تسجيل الوصول للرحلات الجوية قد توقفت.وأضاف البيان أن "العمليات في مطار هونج كونج الدولي تعطلت بشكل خطير كنتيجة للتجمعات العامة في المطار اليوم"، مضيفًا أن شركات الطيران ستوفر ترتيبات للمسافرين الذين لم يكملوا عملية المغادرة ونصح الأشخاص بعدم الذهاب إلى المطار.وكان مطار هونج كونج قد أعيد افتتاحه في وقت سابق من اليوم، وسط تحذيرات من أن تحركات الطيران ستظل متأثرة، يذكر أن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام قد أعلنت في وقت سابق، أن الأنشطة التي تخرق القانون باسم الحرية تضر بحكم القانون وان تعافي المدينة من الاحتجاجات سيستغرق وقتا طويلا.