جبل طارق تنفي عزمها الإفراج عن الناقلة الإيرانية

واحتجزت سلطات جبل طارق مؤخرا الناقلة قائلة إنها تحمل نفطا إلى سورية، ووفقا لرئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، فقد جرى اتخاذ هذا التدبير على خلفية المعلومات التي تعطي حكومة جبل طارق أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السفينة "غريس1"، قامت بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بسورية.
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