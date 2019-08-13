مقاتلة لحلف الناتو حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي

أبعدت طائرات مقاتلة روسية طائرة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بينما كانت تحلق فوق مياه محايدة في بحر البلطيق، بحسب ما مقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وذكر تقرير للوكالة أن مراسلاً لها كان أيضاً على متن طائرة وزير الدفاع التي كانت في طريقها من مدينة كاليننجراد إلى العاصمة موسكو.

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