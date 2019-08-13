الكرملين يدعم حزم قوات الأمن خلال تظاهرات موسكو

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، دعمه للإجراءات الصارمة التي اتخذتها الشرطة لمواجهة أعمال الشغب خلال سلسلة من المظاهرات التي شهدتها العاصمة الروسية موسكو الأسابيع الماضية.

وأضافت الرئاسة الروسية أن تلك الصرامة كانت مبررة نافية وجود أي "أزمة سياسية" في روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "لسنا موافقين مع هؤلاء الذين يصفون ما يحصل بأنه أزمة سياسية" وذلك في أول تعليق على الاحتجاجات.

وأضاف بيسكوف "نعتبر حزم قوات الأمن الهادف إلى وضع حد للإخلال بالأمن العام، مبرراً".

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ومنذ أواسط يوليو الماضي، يحتشد آلاف الأشخاص أسبوعياً في موسكو تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على إقصاء مرشّحين معارضين عن الانتخابات المحلية المقررة في سبتمبر المقبل.

وأوقف مئات المحتجين، بينهم المعارض أليكسي نافالني.

وبحسب المعارضة، جمعت التظاهرة الأخيرة الأحد 60 ألف شخص في موسكو.