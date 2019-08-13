مطار هونج كونج يعلق إجراءات تسجيل المسافرين

قالت هيئة مطار هونج كونج الدولي، اليوم الثلاثاء، إنها علقت إجراءات تسجيل المسافرين في المطار وعزت القرار إلى اضطرابات بسبب الاحتجاجات.

وكانت هيئة المطار أوقفت جميع الرحلات من وإلى المطار، أمس الإثنين، وقالت شركة كاثاي باسيفيك، وهي شركة الطيران الوطنية في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، إنها علقت جميع إجراءات تسجيل المسافرين.

اقرأ أيضاً... إعادة فتح مطار هونج كونج وإلغاء أكثر من 200 رحلة

وقالت هيئة المطار "تعطلت بشدة العمليات في مبنى مطار هونج كونج الدولي نتيجة للتجمعات العامة في المطار اليوم"، مضيفة أن إجراءات تسجيل المسافرين على الرحلات المغادرة توقفت منذ الساعة 4:30 بعد العصر بالتوقيت المحلي.

وفي بيان منفصل، قالت كاثاي باسيفيك "من المحتمل أن يتعطل المزيد من الرحلات الجوية قبل موعدها بفترة قصيرة".